В Челябинской области ожидается солнечная погода без осадков

Утро в регионе будет морозным, а день теплым

Сегодня, 26 февраля, в Челябинской области ожидается теплая и солнечная погода. Синоптики областного Гидрометеоцентра предупредили южноуральцев о гололедице.

Этим утром в регионе температура воздуха составит около −17°C, в низинах будет значительно холоднее — до −26°C, на севере области ртутные столбики покажут до −12°C. Днем потеплеет до −2, +3°C, на юге ожидается до −7°C. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Утром возможны туманы. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, южный от 2 до 7 метров в секунду, днем порывы до 13 метров в секунду.

В Челябинске этим утром столбики термометров достигнут −14°C, днем воздух прогреется до −1, +1°C. Переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, южный от 2 до 7 метров в секунду, порывы до 11 метров в секунду.