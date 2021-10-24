В Челябинской области ожидается резкое похолодание и снег с дождем

Последняя неделя октября на Южном Урале начнется с непогоды

Последняя октябрьская неделя в Челябинской области начнется с резкого похолодания и дождей с мокрым снегом, сообщают синоптики областного Гидрометеоцентра.

В ночь на понедельник, 25 октября, в регионе похолодает до −1, +4°C, днем воздух прогреется до +4, +9°C. Облачно с прояснениями, небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, местами умеренные. Ветер западный от 3 до 9 метров в секунду.

В Челябинске снег с дождем начнется уже предстоящей ночью, днем местами также возможны осадки. В ночные часы столбики термометров покажут 0, +2°C, днем потеплеет, но незначительно — до +5, +7°C. Ветер западный от 3 до 9 метров в секунду.

По данным сервиса «Яндекс.Погода», вся предстоящая неделя будет прохладной. Ближе к выходным минусовые температуры ожидаются даже днем. Следите за ежедневными прогнозами на нашем сайте.