В Челябинской области ожидается резкое похолодание до -22°C

Осадков синоптики не прогнозируют

В предстоящий понедельник, 15 ноября, в Челябинской области резко похолодает. По данным синоптиков областного Гидрометеоцентра, ночью столбики термометров опустятся до −22°C, днем будет около −10°C. Осадков не прогнозируют.

В ночь на понедельник в регионе пройдет небольшой снег, местами метели, на дорогах гололедица. Столбики термометров покажут −11, −16°C, при прояснении похолодает до −22°C. Днем будет облачная погода без осадков, на дорогах гололедица. Ртутные столбики поднимутся до −5, −10°C. Ветер северо-западный от 3 до 8 метров в секунду.

В Челябинске ночью также пройдет небольшой снег. Температура воздуха составит −13, −15°C. Днем осадков не прогнозируют. Столбики термометров поднимутся до −6, −8°C. Ветер северо-западный от 3 до 8 метров в секунду.

Согласно данным сервиса «Яндекс. Погода», на предстоящей неделе в Челябинске похолодает до −17°C ночью и −12°C днем. К концу недели будет чуть теплее, однако температура воздуха по прежнему будет минусовой. Следите за ежедневными обновлениями на нашем сайте.