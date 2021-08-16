В Челябинской области ожидается режим НМУ

Неблагоприятная метеообстановка сохранится с вечера понедельника до середины недели

В Челябинской области в отдельных районах ожидаются неблагоприятные метеоусловия первой степени: с 19:00 16 августа до 19:00 18 августа в Челябинске, с 19:00 16 августа до 19:00 19 августа в Аше, Сатке, Златоусте, Карабаше, Коркино, а также с 19:00 16 августа до 19:00 17 августа в Магнитогорске, сообщает пресс-служба министерства экологии Челябинской области.

В ведомстве отмечают, что погодные условия способствуют накоплению в приземных слоях атмосферы вредных веществ.

«Челябинский гидрометеоцентр предупредил о НМУ первой степени в Челябинске, Коркино, Аше, Сатке, Златоусте, Карабаше, Магнитогорске. Несмотря на то что это естественное природное явление, отсутствие ветра, туман и инверсия могут способствовать накоплению в приземном слое атмосферы загрязняющих веществ», — сообщили в региональном Минэкологии.

При первой степени НМУ промышленные предприятия снижают выбросы в атмосферу на 15—20%. Выполнение этих мер контролируют надзорные ведомства. Напомним, на прошлой неделе в Челябинской области был объявлен режим НМУ первой степени.