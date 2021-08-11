В Челябинской области ожидается потепление

Синоптики прогнозируют небольшие дожди

В четверг, 12 августа, в Челябинской области ожидается облачная погода, местами пройдут дожди. Предстоящей ночью синоптики областного Гидрометеоцентра прогнозируют понижение температуры до +3°C, днем столбики термометров поднимутся до +24°C.

В Челябинске синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями, временами слабый дождь. В ночные часы столбики термометров покажут +8, +10°C, днем температура воздуха составит +20, +22°C. Ветер северный, северо-восточный от 5 до 10 метров в секунду.

В Челябинской области ожидается облачная погода с прояснениями, на востоке региона местами возможны осадки в виде слабого дождя. Ночью столбики термометров достигнут +8, +13°C, при прояснении обещают похолодание до +3°C. Днем потеплеет до +19, +24°C. Ветер северный, северо-восточный от 3 до 8 метров в секунду, порывы до 13 метров в секунду.