В Челябинской области ожидается потепление до +5 градусов

Насладиться весенним теплом помешает непогода

Сегодня, 9 марта, в Челябинской области будет тепло, но ветрено. В отдельных районах региона сохранится непогода: синоптики областного Гидрометеоцентра обещают снегопады и метели.

В утренние часы в Челябинске температура воздуха составит около −5°С, днем потеплеет до +4°С. Облачно с прояснением, пройдет небольшой мокрый снег. Ветер юго-западного направления 6—11 метров в секунду с порывами до 16 метров в секунду.

В Челябинской области утром будет около −3°С, местами, особенно при прояснении, ожидается ниже. Днем столбики термометров установятся на отметке около 0°С, в отдельных районах региона воздух прогреется до +5°С. Синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснением, пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега. В горах обещают снегопады. Также предупреждают о метелях и гололеде. Ветер юго-западный от 6 до 11 метров в секунду, местами усиление до 18 метров в секунду.