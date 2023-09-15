В Челябинской области ожидается потепление до +23 градусов в выходные

В целом в регионе будет солнечно

В предстоящие выходные, 16 и 17 сентября, в Челябинской области будет еще теплее, чем в предыдущие дни: столбики термометров поднимутся до +23 градусов. В целом ожидается солнечная погода, в субботу в отдельных районах пройдут небольшие дожди. Подробнее рассказали в областном Гидрометеоцентре.

В ночные часы в регионе температура установится в пределах от +4 до +9°C, в горах и низинах похолодает до +1°C. Ветер южной четверти от 1 до 6 метров в секунду. Днем воздух прогреется до +18…+23 градусов. Переменная облачность, в южных районах местами пройдут небольшие дожди. Ветер южного направления 3—8 метров в секунду.

В Челябинске в субботу синоптики также обещают переменную облачность, преимущественно без осадков. Ночью будет +7…+9 градусов, днем потеплеет до +19…+21 градуса. Ветер южной четверти от 3 до 8 метров в секунду.

В воскресенье, 17 сентября, в Челябинской области погода продолжит радовать теплом и отсутствием осадков. Ночью столбики термометров покажут от +5 до +10°C, в горах и низинах опустятся до 0°C. Днем ожидается до +17…+22 градусов Цельсия. Ветер неустойчивый 1—6 метров в секунду.

В столице Южного Урала 17 сентября будет преимущественно солнечно. В ночные часы обещают около +9°C, дневной прогрев составит +21°C. Ветер неустойчивый от 1 до 6 метров в секунду.