В Челябинской области ожидается потепление до +17 градусов

Для нашего региона это рекордно теплая погода

В начале предстоящей недели в Челябинской области столбики термометров поднимутся до +17 градусов. О наступлении практически летнего тепла сообщили в областном Гидрометеоцентре.

По данным синоптиков, в понедельник, 27 марта, в регионе воздух прогреется до плюс 12 — 17 градусов. Ночью также будет тепло — до +5 градусов. При этом день будет ветреным, местами пройдет небольшой дождь.

В Челябинске в предстоящий понедельник также обещают потепление до +16 градусов. Осадков синоптики не прогнозируют.

Такая теплая температура в марте в Челябинской области — явление довольно редкое. Средняя температура в первом весеннем месяце в регионе, по данным синоптиков, варьируется в пределах от −7 до −9 градусов. При этом в теплые годы она может повышаться до +2 градусов.

В областном Гидрометеоцентре отмечают, что прогнозы на несколько дней, как правило, предварительные. Поэтому о том, что нас ждет 27 марта, станет точно известно в воскресенье, 26 марта, во второй половине дня.

Эти выходные в Челябинской области также будут теплыми. Синоптики обещают до +13 градусов. В целом в регионе будет солнечно, местами облачно. В горных районах пройдут дожди.