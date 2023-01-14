В Челябинской области ожидается потепление до -1 градуса

В отдельных районах синоптики прогнозируют метели

В воскресенье, 15 января, в Челябинской области ожидается потепление до −1 градуса. При этом, по данным синоптиков областного Гидрометеоцентра, в регионе сохранится ветреная погода.

В ночь на воскресенье температура воздуха в регионе опустится до 10 — 15 градусов со знаком минус, в низинах похолодает до −20°C, а на севере области обещают до −5°C. Днем столбики термометров поднимутся до минус 1 — 6 градусов Цельсия, в низинах будет холоднее — около −11°C. Переменная облачность, местами возможны слабые метели. Ветер западный, юго-западный от 6 до 11 метров в секунду, порывы могут достигать от 13 до 18 метров в секунду.

В Челябинске предстоящей ночью синоптики прогнозируют от −10 до −12°C, днем потеплеет до 1 — 3 градусов с отрицательным значением. Переменная облачность, без осадков. Ветер западного направления от 7 до 12 метров в секунду.