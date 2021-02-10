В Челябинской области ожидается похолодание до -36 градусов

Днем 11 февраля будет значительно теплее

Предстоящая ночь будет едва ли не самой холодной в Челябинской области в этом году: синоптики прогнозируют понижение температуры до −36 градусов. Также южноуральцев ожидают небольшие осадки. Подробнее о погоде рассказали в Челябинском гидрометеоцентре.

В ночь на 11 февраля в регионе ожидается −23, −28 градусов, на юге синоптики обещают до −18 градусов. При прояснении похолодает до −31, −36 градусов. Облачно с прояснениями, местами небольшой снег. Днем будет значительно теплее: столбики термометров поднимутся до −13, −18 градусов, на юге и крайнем западе потеплеет до −10 градусов. Облачно с прояснениями, местами небольшой, на юге до умеренного, снег. Ветер южный, юго-западный от 3 до 8 метров в секунду.

В Челябинске в четверг погода будет почти такой же, как сегодня, днем 11 февраля синоптики прогнозируют небольшой снег. Ночью похолодает до −26, −28 градусов, днем ожидается −14, −16 градусов. Ветер южный, юго-восточный от 3 до 8 метров в секунду.

По традиции редакция Первого областного информационного агентства оценила вероятность отмены занятий в школах Челябинской области 11 февраля. Стоит ли детям учить уроки на завтра, читайте здесь.