В Челябинской области ожидается похолодание до -19 градусов

Синоптики вновь прогнозируют порывистый ветер

Постепенно минусовые температуры возвращаются в Челябинскую область. В ночь на пятницу в регионе похолодает до −19 градусов. Осадков не ожидается, однако вновь синоптики прогнозируют сильный ветер. Подробнее о погоде рассказали в Челябинском гидрометеоцентре.

В ночь на 29 января в Челябинской области ожидается −9, −14 градусов, при прояснении похолодает до −19 градусов. На крайнем западе будет теплее — до −4, −9 градусов. Облачно с прояснением, без существенных осадков, на дорогах возможна гололедица. Днем синоптики обещают −4, +1 градус, в низинах будет холоднее — до −9 градусов. Осадков также не ожидается. Ветер юго-западный от 4 до 9 метров в секунду, местами порывы до 12 метров в секунду.

В Челябинске в ночь на пятницу ожидается похолодание до −11, −13 градусов. Без осадков, облачно с прояснением, возможна гололедица. Днем синоптики обещают до −2, −4 градусов. Также без осадков. Ветер юго-западный, южный от 5 до 10 метров в секунду.