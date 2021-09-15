В Челябинской области ожидается похолодание

Температура воздуха опустится на 10 градусов

На Южном Урале господствует осень. Так, в четверг, 16 сентября, по данным челябинского гидрометцентра, ожидается понижение температуры до 14 градусов.

По прогнозу гидрометцентра, завтра ожидается облачная погода с пояснениями, преимущественно без осадков. Ветер подует западный, северо-западный 4-9 метров в секунду, днём возможны порывы до 15 метров.

Сегодня ночью возможны кратковременные дожди. Температура воздуха ночью опуститься до плюс 5-10 градусов тепла, а днем воздух прогреется всего до плюс 14 градусов.