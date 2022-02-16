В Челябинской области ожидается пасмурная и ветреная погода

Местами пройдет небольшой снег

Сегодня, 16 февраля, в Челябинской области обещают теплую, но ветреную погоду. По данным синоптиков областного Гидрометеоцентра, в регионе будет облачно, местами пройдет небольшой снег.

Этим утром температура воздуха в Челябинской области составит около −19°C, в горах будет значительно теплее — до −9°C. Днем воздух прогреется до −2, −7°C. Облачно с прояснением, местами небольшой снег. Ветер юго-западный, западный от 4 до 9 метров в секунду, местами порывы до 12 метров в секунду.

В Челябинске сегодня прогнозируют облачную погоду с прояснением, без осадков. Утром столбики термометров покажут до −16°C, днем поднимутся до −3, −5°C. Ветер юго-западный, западный от 4 до 9 метров в секунду.