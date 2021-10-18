В Челябинской области ожидается пасмурная и ветреная погода

Местами возможны небольшие дожди

Во вторник, 19 октября, в Челябинской области ожидается пасмурная и ветреная погода. Местами пройдут небольшие и умеренные дожди. В целом, по данным синоптиков областного Гидрометеоцентра, погода будет теплой.

Предстоящей ночью в регионе прогнозируют облачную погоду с прояснением, преимущественно без осадков. Столбики термометров покажут +3, +8°C, при прояснении похолодает до −1°C. Днем в некоторых районах Челябинской области пройдут небольшие дожди, на крайнем западе до умеренных. Столбики термометров поднимутся до +9, +14°C, на крайнем юге потеплеет до +17°C. Ветер южной четверти от 5 до 10 метров в секунду, местами порывы до 13 метров в секунду.

В Челябинске синоптики обещают временами слабый дождь. В ночные часы температура воздуха составит +4, +6°C, днем воздух прогреется до +12, +14°C. Ветер южной четверти от 5 до 10 метров в секунду, порывы до 13 метров в секунду.