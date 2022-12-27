В Челябинской области ожидается ночное похолодание до −23 градусов

Днем существенного потепления не обещают

На Челябинскую область надвигается похолодание. В ночь на среду, 28 декабря, температура воздуха опустится до −23°C, днем столбики термометров покажут около −15°C. При этом синоптики областного Гидрометеоцентра обещают преимущественно солнечную погоду и слабый ветер.

«На нашу область продолжает влиять преимущественно антициклон. Дневные температуры остаются в пределах нормы, ночные понижаются в связи с ростом давления, происходит ночное выхолаживание», — рассказала журналисту ИА «Первое областное» начальник метеопрогнозов областного Гидрометеоцентра Екатерина Выходцева.

Предстоящей ночью в Челябинской области ожидается от −13 до −18°C, в горах и низинах похолодает до −23°C. Днем синоптики обещают до минус 9—14 градусов. Переменная облачность, местами небольшой снег. Утром в отдельных районах туманы. Ветер восточного направления от 2 до 7 метров в секунду.

В Челябинске в ночь на среду температура воздуха опустится до минус 18°C, днем составит минус 11—13 градусов. День будет преимущественно солнечным, без осадков. Ветер восточной четверти от 2 до 7 метров в секунду.