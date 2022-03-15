В Челябинской области ожидается небольшой снег и потепленее

Днем температура воздуха поднимется до −5 градусов

Сегодня, 15 марта, в Челябинской области прогнозируют небольшой снег. По данным синоптиков областного Гидрометеоцентра, утром ожидается морозная погода, днем воздух прогреется до —5 градусов.

Этой ночью столбики термометров показывали —16 градусов. Днем ожидается температура —5...—12 градусов. Местами пройдет небольшой снег, возможны слабые метели. Ветер северо-западный до 6 метров в секунду.

В Челябинске днем 15 марта ожидаются переменная облачность, слабые метели. Температура воздуха от −5 до −10 градусов.