В Челябинской области ожидается малооблачная погода без осадков

Ночью похолодает до –5°C, днем воздух значительно прогреется

В предстоящую среду, 22 сентября, в Челябинской области потеплеет до +16°C. Но только на юге. В остальных районах области столбики термометров поднимутся не выше +13°C, сообщают синоптики областного Гидрометеоцентра.

В ночь на среду в регионе похолодает до –5°, 0°C, в восточных регионах столбики термометров покажут +3°C. Днем воздух прогреется до +8, +13°C. Малооблачно, без осадков, утром местами туманы. Ветер северный от 4 до 9 метров в секунду.

В Челябинске также прогнозируют малооблачную погоду, без осадков. В ночные часы температура воздуха составит –1, +1°C, днем потеплеет до +10, +12°C. Ветер северный от 4 до 9 метров в секунду.

По данным синоптиков областного Гидрометеоцентра, в ближайшие несколько дней погода не изменится.