В Челябинской области ожидается дождливый и ветреный день

Температура воздуха может подняться до 19°C

Сегодня, 8 июня, в Челябинской области будет облачно с прояснением. В большинстве районов пройдут кратковременные дожди, местами ожидаются грозы, сообщает региональный Гидрометеоцентр.

Синоптики прогнозируют днем в среду преимущественно южный ветер скоростью 6–11 м/с, местами порывы до 18 м/с. С утра температура +7… +12°C. Днем столбики термометров покажут +14… +19°C, а на крайнем западе — до +10°C.

В Челябинске всю среду, 8 июня, будет облачно с прояснением. Синоптики обещают кратковременный дождь. Возможна и гроза. Ветер, как и по области, будет преимущественно южный, скорость — 7–12 м/с. Температура воздуха утром — +10… +12°C, а днем составит +17… +19°C.