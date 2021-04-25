В Челябинской области ожидается дождливая и теплая погода

В областном центре в понедельник днем осадков не ожидается

В предстоящий понедельник, 26 апреля, в Челябинской области ожидаются дожди. В областном центре синоптики прогнозируют облачную погоду. Подробнее рассказали в Челябинском гидрометеоцентре.

В ночь на понедельник столбики термометров в регионе опустятся до −1, +4°C. Днем температура воздуха поднимется до +10, +15°C. Облачно с прояснением, местами небольшой дождь, днем на юге области до умеренного. Ветер юго-западный от 5 до 10 метров в секунду.

В Челябинске небольшой дождь прогнозируют в ночь на 26 апреля, днем синоптики обещают пасмурную погоду. Столбики термометров в ночные часы опустятся до +1, +3°C, днем потеплеет до +11, +13°C. Ветер юго-западный от 5 до 10 метров в секунду.