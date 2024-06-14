В Челябинской области ожидается аномальная жара с грозами в выходные

Воздух раскалится до +36 градусов

В предстоящие выходные, 15 и 16 июня, в Челябинской области вновь ожидается аномальная жара до +36 градусов. Местами атмосферу освежат грозовые дожди и град. В Челябинске небольшой дождь пройдет в воскресенье, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

Предстоящей ночью показания термометров в регионе покажут около +14°C. В крайне западных и крайне северных районах пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы. Возможен град. Днем воздух раскалится до +31…+36 градусов Цельсия. Осадки сохранятся. Ветер юго-западный, от 4 до 9 метров в секунду.

В Челябинске в ночь на субботу потеплеет до +17°C, днем — до +33…+35 градусов. Переменная облачность, осадков не предвидится. Ветер юго-западный, от 4 до 9 метров в секунду.

В воскресенье, 16 июня, температура воздуха в регионе достигнет +31…+36 градусов. Переменная облачность, возможны кратковременные дожди, в отдельных районах с грозами. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, от 3 до 8 метров в секунду, при грозе порывы до 16 метров в секунду.

В столице Южного Урала отметка на градуснике 16 июня поднимется до +33°C. Переменная облачность, кратковременные дожди. Не исключается гроза. Ветер преимущественно юго-западный с переходом на северо-западный, от 3 до 8 метров в секунду.