В Челябинской области отреставрируют храм конца XIX века

Московские специалисты приступили к разработке проекта работ

В городе Юрюзани Челябинской области отреставрируют объект культурного наследия — храм Рождества Христова, построенный на рубеже XIX и XX веков. Подрядчиком стала московская компания «ПромСтройДизайнПроект», сообщили в Челябинской епархии.

Специалисты уже провели первичное обследование памятника архитектуры: пробили шурфы фундамента (небольшие подкопы земли для обследования основания постройки), взяли образцы природного камня, напольной плитки и кирпичной кладки со стен храма. Полученные данные лягут в основу будущей проектной документации.

Церковь Рождества Христова была освящена в 1904 году. Изначальный облик здания был утрачен в советский период: была разобрана 39-метровая колокольня с винтовой лестницей, уничтожены колокола и золоченый иконостас. В стенах храма долгое время располагался клуб, где показывали фильмы, спектакли и концерты.

Возрождение религиозной жизни в здании началось в 1992 году. За прошедшие годы была благоустроена территория, установлена временная звонница и проведен частичный ремонт.

Напомним, еще один старинный южноуральский храм на днях включили в список объектов культурного наследия. Памятником истории признали храм праведного Симеона Верхотурского в урочище Свобода в Каслинском округе.