В Челябинской области отремонтируют почти 120 км трассы М‑5 «Урал»

Работы планируют завершить осенью 2027 года

В ближайшие два года в горнозаводской зоне Челябинской области отремонтируют почти 120 километров трассы М‑5 «Урал». Заключен госконтракт на обновление участков дороги от Кропачево до Златоуста, сообщили в управлении федеральных дорог «Южный Урал».

По контракту до середины сентября 2027 года подрядчик должен привести к нормативному состоянию дорожное покрытие, смонтировать барьеры, нанести разметку и шумовые полосы на следующих участках:

с 1609-го по 1652-й километр, Катав-Ивановский округ;

с 1670-го по 1675-й километр, Саткинский округ;

с 1687-го километра в Саткинском округе по 1750-й в Златоусте;

с 1774-го по 1780-й километр в Миассе.

«Участок автодороги в горнозаводской зоне является одним из самых напряженных из-за возрастающей интенсивности движения и значительного количества большегрузов. Приведение дорожного покрытия в нормативное состояние сделает передвижение по трассе не только более комфортным, но и безопасным, а также позволит сократить время в пути»,— отметили в управлении.

Напомним, особое внимание в Челябинской области уделяется и трассе «Иртыш». Так, в этом году очередной участок станет четырехполосным.