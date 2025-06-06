В рамках заключенного государственного контракта по ремонту участка трассы М‑5 «Урал» у города Сим отремонтируют еще 18 километров дороги, сообщает пресс-служба правительства региона.
Будет заменено асфальтобетонное покрытие, устранено пучинообразование, восстановлена разметка, частично обновлено барьерное ограждение.
«Ремонт у города Сим, без преувеличения, долгожданный и необходимый, ведь с момента строительства трассы в 1950‑е годы поток транспорта, в том числе большегрузного, вырос в десятки раз. Нагрузка на дорожное покрытие в горнозаводской зоне Челябинской области — колоссальная. Сделаем все возможное, чтобы ремонтные работы были проведены в максимально сжатые сроки без потери качества», — заявил и. о. начальника ФКУ Упрдор «Южный Урал» Антон Антонов.
Схемы объезда — в карточках.
На этой неделе в Челябинской области сдали 14‑километровый участок трассы М‑5. После ремонта он стал четырехполосным.