В Челябинской области отремонтируют еще 18 километров трассы М‑5 «Урал»

Речь идет об отрезке дороги у города Сим

В рамках заключенного государственного контракта по ремонту участка трассы М‑5 «Урал» у города Сим отремонтируют еще 18 километров дороги, сообщает пресс-служба правительства региона.

Будет заменено асфальтобетонное покрытие, устранено пучинообразование, восстановлена разметка, частично обновлено барьерное ограждение.

«Ремонт у города Сим, без преувеличения, долгожданный и необходимый, ведь с момента строительства трассы в 1950‑е годы поток транспорта, в том числе большегрузного, вырос в десятки раз. Нагрузка на дорожное покрытие в горнозаводской зоне Челябинской области — колоссальная. Сделаем все возможное, чтобы ремонтные работы были проведены в максимально сжатые сроки без потери качества», — заявил и. о. начальника ФКУ Упрдор «Южный Урал» Антон Антонов.

Схемы объезда — в карточках.

На этой неделе в Челябинской области сдали 14‑километровый участок трассы М‑5. После ремонта он стал четырехполосным.