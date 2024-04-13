В Челябинской области отремонтируют 670 километров дорог

Новое полотно уже укладывают в пригороде Челябинска

На Южном Урале завершился период зимнего содержания автодорог, и дорожники уже приступили к ремонту изношенного покрытия. Миндортранс Челябинской области поделился, что на мосту через реку Миасс в районе Каштака уже приступили к укладке нового полотна.

Всего в планах у Миндортранса ремонт 670 километров, из них 320 — региональных. Помимо ремонта, дорожные службы возьмутся за строительство новых объектов, например автомобильной дороги из Красного Поля в Полетаево.

Капитально отремонтируют дороги Балканы — автодорога Нагайбакский — Фершампенуаз, Новокаолиновый — Кизилчилик — Песчанка и Халитово — Баязитова. Также продолжится ремонт Челябинск — Октябрьское и автодороги Кыштым — Тайгинка — Сайма.