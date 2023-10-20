В Челябинской области отремонтировали популярную у туристов дорогу к Аргазям

На трассе осталось нанести разметку и поставить знаки

В Аргаяшском районе завершился ремонт 18-километровой автодороги между деревней Халитова и магистралью Миасс — Карабаш — Кыштым, сообщили сегодня, 20 октября, в Миндортрансе Челябинской области. Трассу ремонтировали два года, это популярное туристическое направление к местам отдыха на Аргазинском водохранилище.

В этом году дорожники завершили укладку асфальта на последних 9 километрах дороги. Сейчас там заканчивают укрепление обочин, затем нанесут разметку и установят дорожные знаки.

По словам представителя фирмы-подрядчика Сергея Коломенского, объект очень сложный: у дороги очень мало прямых участков, она вьется по лесному массиву между скалами. Дорожникам нужно было отсыпать земляное полотно, усилив скальным грунтом и щебнем, а затем уложить два слоя асфальта. По ходу были отремонтированы 26 водопропускных труб для пропуска талых вод, установлено почти 6 километров барьерного ограждения и 636 дорожных знаков.

Ранее ИА «Первое областное» писало, что в этом году в Троицком районе начнется реконструкция автодороги Нижняя Санарка — Скалистый протяженностью 5,7 километра. С жалобой на плохое состояние этой трассы в прокуратуру обращался местный житель.