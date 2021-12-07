В Челябинской области отремонтировали мосты через реки Сильгу и Синару

В 2021 году в регионе прошли масштабные работы по обновлению федеральных автодорог

В этом году в Челябинской области дорожники отремонтировали более 70 километров федеральных автомобильных дорог на участках трасс М-5 «Урал», Р-254 «Иртыш» и А-310. Как сообщили 7 декабря в Упрдор «Южный Урал», в 2021 году также обновили четыре путепровода, отремонтировали мосты через две реки и заменили знаки, остановочные комплексы и светофоры.

Так, на участках трассы М-5, которые проходят через Чебаркульский и Сосновский районы, на подъезде к Екатеринбургу в Сосновском районе и на отрезке от 134 до 143 километра трассы А-310 дорожники отфрезеровали старое покрытие, выровняли слой из асфальтобетона, а также уложили верхний слой из щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси. 20 километров трассы М-5, участки которой проходят через Златоуст и Миасс, Сосновский район и Челябинск, а также 9 километров трассы А-310 Увельский район — Южноуральск и 10,5 километра автодороги Р-254 «Иртыш» в Красноармейском районе защитили слоями износа. Также на всех отремонтированных объектах нанесли дорожную разметку и заменили сигнальные столбики, в отдельных местах установили металлическое ограждение и новые остановочные комплексы.

«На трассе М-5 „Урал“ в этом сезоне с опережением графиков капитально отремонтировали мосты через реки Сильга и Синара, обновили четыре путепровода, в том числе один на подъезде к Екатеринбургу. На автодороге А-310 отремонтировали девять водопропускных труб»,— рассказали в Упрдор «Южный Урал».

В целях повышения безопасности подрядчики установили на трассах модульные надземные пешеходные переходы, светофоры и интеллектуальные транспортные системы, которые позволят повысить скорость зрительно-моторной реакции водителя, а также дать ему время снизить скорость.

Кроме того, уже завершен третий этап ремонтных работ на автодороге в сторону границы со Свердловской областью, а также продолжаются работы по реконструкции трассы М-5 «Урал» от границы с Республикой Башкортостан до Кропачево. Все работы планируется завершить в 2023 и 2024 годах.