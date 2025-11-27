В Челябинской области отремонтировали четыре ключевых дорожных объекта

Всего за год в нормативное состояние приведено 726 км дорог

В Челябинской области завершили работы на четырех крупных объектах дорожной инфраструктуры. Ввод этих объектов значительно улучшит транспортную связность и безопасность в регионе, сообщает региональный Миндор.

В список самых капиталоемких и сложных проектов вошла дорога Красное Поле — Полетаево. Движение на участке малого обхода Челябинска открыли в конце октября. Дорога соединит населенные пункты западной части города и Сосновского округа с автомобильными дорогами от М-5 «Урал» (юг) до М-5 «Урал» Подъезд к Екатеринбургу.

Завершено строительство мостового перехода через реку Бию. Его протяженность составляет 0,2 километра. Новый мост обеспечивает круглогодичную и безопасную транспортную связь между приграничными территориями Челябинской области и Башкортостана.

Проведена реконструкция автодороги Нижняя Санарка — Скалистый протяженностью 5,7 километра. Завершена реконструкция мостового перехода через реку Симок на 20-м километре автодороги Катав-Ивановск — Серпиевка — Аратское. Протяженность реконструируемого участка составляет 0,5 километра. Мост привели в нормативное состояние.

«Эти объекты можно назвать самыми капиталоемкими или самыми сложными для дорожников. Ведь все они были построены или реконструированы с „нуля“. Завершение этих объектов — результат системной работы по обновлению региональной дорожной сети. Для нас важно, чтобы граждане и предприятия области получали качественную и безопасную инфраструктуру», — отметил первый замминистра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Андрей Ксензов.

Всего в этом году в регионе приведено в нормативное состояние 726 километров дорог, в том числе 224 километра в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».