В Челябинской области отремонтировали более 4000 километров дорог

На работы направляют существенные средства

Один из вопросов, поступивших на прямую линию с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером, связан с дорогами, сообщает корреспондент ИА «Первое областное». Жительница поселка Утарка Агаповского района обратилась с жалобой. Женщина рассказала, что дорога в ее населенном пункте состоит из грубой скалы. Летом проезжую часть отсыпали щебенкой и провели грейдирование. Других работ не было, и сейчас дорога в ямах.





Алексей Текслер, отвечая на обращение женщины, сообщил, что в регионе ежегодно в среднем ремонтируют и строят около 800 километров дорог.

«С 2019 по 2023 год более 4000 километров дорог отремонтировано. В этом году — 800 километров. Если сравнивать с объемами, которые были в регионе с 2014 по 2018 год включительно, то это в два раза больше в километрах. Притом что мы объем средств увеличили еще больше, потому что на мосты и другие капиталоемкие объекты, которые большой километраж не дают, идут значительные финансовые ресурсы», — рассказал губернатор.

Глава региона подчеркнул, что на Южном Урале есть программа по переводу дорог из щебня в асфальтобетон. Сейчас в старом исполнении остается 2000 километров дорог. Но более 200 километров за последнее время выполнено уже в современном покрытии.





«Это большой объем, потому что раньше практически не происходило перевода. Мы хотим в планах эту работу продолжить. Понятно, это существенно более дорогое мероприятие — строительство новой дороги в асфальтобетоне, чем замена верхнего слоя, когда за меньшие деньги можно сделать гораздо больший объем. Сейчас основная тематика — перевод из щебня в асфальтобетон», — отметил Алексей Текслер.

С учетом действующей программы губернатор поручил рассмотреть возможность перевода дороги в Утарке из щебня в асфальтобетон. При принятии решения учтут приоритетность задачи, количество жителей в поселке и другие моменты.