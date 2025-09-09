В Челябинской области отремонтировали 80 ФАПов и построили 18 новых больниц

Доступность медицинской помощи растет не только в городах, но и в небольших населенных пунктах



В селе Серпиевка Челябинской области 5 сентября начал работать новый фельдшерско-акушерский пункт. Всего в 2025 году в регионе отремонтировали 80 ФАПов и поликлиник и построили 18 новых больниц.

«Такое масштабное обновление, как в первичном звене, так и в высокотехнологичной помощи у нас происходит впервые. Мы не вспомним, чтобы ранее реализовывалось такое большое количество проектов. Такого объема ввода новых объектов не было никогда, возможно только во время строительства городов в советское время, когда комплексно подходили к социальной инфраструктуре. На сегодняшний день это действительно серьезные достижения, которые удалось достичь благодаря президенту и его поддержке. Ведь все эти обновления — это не только новые стены, оборудование и техника, это еще и новые рабочие места», — отмечает губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

В Серпиевке до открытия ФАПа людям приходилось преодолевать большие расстояния, чтобы получить первую медицинскую помощь. Теперь ситуация изменилась — медицинское учреждение открылось прямо в селе, значительно облегчив доступ к медицинским услугам, рассказали в администрации Катав-Ивановского округа.

Впереди сферу здравоохранения ждут еще более масштабные события. Скоро в Магнитогорске появится новый медцентр, в Челябинске — детский хирургический комплекс и в Коркино — городская больница.

Всего, по данным правительства области, с 2021 года в регионе построено 80 объектов здравоохранения и капитальный ремонт прошел в 300 учреждениях.