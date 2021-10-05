В Челябинской области отремонтировали 18 км федеральной трассы

Новое покрытие появилось в Троицком районе на границе с Казахстаном

В Челябинской области завершили работы по ремонту автомобильной дороги А-310 Челябинск — Троицк — граница с Республикой Казахстан на участке км 134 — км 143, а также устройству слоев износа на участке км 80 — км 89. Об этом во вторник, 5 октября, сообщили в пресс-службе Упрдор «Южный Урал».





Дорожники отфрезеровали изношенное покрытие, устроили выравнивающий слой и уложили новый асфальтобетон. Также укрепили обочины и нанесли дорожную разметку со светоотражающими элементами. Специалисты установили оцинкованные металлические барьеры и заменили более 500 сигнальных столбиков.

«Особое внимание было уделено безопасности дорожного движения», — сообщили в пресс-службе Упрдор «Южный Урал».

На участке трассы установили опоры со светофорами и светодиодными светильниками, шумовые полосы, восстановили посадочные площадки на остановках и смонтировали десять новых автопавильонов.