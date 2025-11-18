В Челябинской области отремонтировали 10 км дороги, ведущей к Зигальге

Капитальный ремонт завершится в 2028 году

В Челябинской области отремонтировали почти 10 километров дороги от села Тюлюк до национального парка «Зигальга». Участок трассы заасфальтировали, предварительно устроив «подушку» из щебня, чтобы защитить полотно от вешних вод, сообщили в пресс-службе нацпарка.

«На других участках идут земляные работы, так что проезд может быть затруднен из-за техники. Планируя поход на Поперечную, стоит иметь это в виду»,— предупредили инспекторы.

Капитальный ремонт дороги на маршруте Первуха — Меседа — Тюлюк стартовал весной 2025 года по поручению губернатора Алексея Текслера. До 2028 года здесь обновят 11,45 километра покрытия, еще более 22 километров щебеночной дороги закатают в асфальт. Кроме того, на маршруте появятся тротуары и остановки общественного транспорта.

Отметим, дорога до нацпарка связывает поселки Меседа, Тюлюк и деревню Первуху с региональной дорогой Катав-Ивановск — Первуха и позволяет проехать по трассе М-5 «Урал».