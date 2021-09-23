В Челябинской области отопление включили в 70% домов

Распоряжение о старте отопительного сезона подписано во всех муниципалитетах

В Челябинской области отоплением обеспечены почти 90% учреждений социальной сферы и 70% жилого фонда. В работу запущены 87% котельных. Ежедневно к теплу подключают новые объекты, сообщает министерство строительства и инфраструктуры региона.

Первыми подключать к теплу начали социальные объекты в Кыштыме и Каслинском районе, там сезон стартовал с 7 сентября. С 9 сентября отопление включили в Кусинском районе, а с 10 сентября — в Усть-Катавском городском округе.

В среду, 22 сентября, о полном запуске в работу котельных, подключении жилого фонда и социальной сферы отчитались Верхний Уфалей, Карабаш, Локомотивный, Озерск, Снежинск, Трехгорный, Усть-Катав, Верхнеуральский, Кунашакский, Кусинский, Нязепетровский, Октябрьский, Троицкий и Пластовский районы. К полному подключению близки Златоуст, Кыштым, Миасс, Ашинский, Брединский, Катав-Ивановский, Кизильский и Саткинский районы.

«В этом году в Челябинской области на подготовку к осенне-зимнему периоду 2021—2022 года направлено порядка двух миллиардов рублей. Реализуются крупные инфраструктурные проекты по модернизации систем теплоснабжения в Златоусте с участием средств концессионера и в Троицке (п. Энергетиков) с привлечением средств Фонда содействия реформированию ЖКХ. С участием инвестора строится котельная в Кыштыме. Кроме того, за счет средств областного бюджета осуществляется строительство новых котельных в п. Береговом Каслинского района, городе Юрюзани Катав-Ивановского района, п. Кумысное Троицкого района и с. Кидыш Уйского района», — сообщили в министерстве строительства и инфраструктуры Челябинской области.

В территориях, где наблюдается задержка по установленным срокам в связи со строительством новых котельных и сетей, подачу тепла будут осуществлять по старой схеме. Так, например, произошло в Юрюзани, где из-за подрядчика котельную не успели сдать в срок.

На случай внештатных ситуаций в резерве есть четыре передвижные котельные, четыре передвижные электростанции, десять комплектных трансформаторных подстанций и прочее.

Напомним, губернатор Алексей Текслер поставил задачу главам муниципалитетов «форсировать» подачу тепла южноуральцам и не дожидаться заморозков.