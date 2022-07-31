В Челябинской области отметили День военно-морского флота

В ряде городов прошли праздничные мероприятия

Сегодня в России отмечают День военно-морского флота. Главный военно-морской парад прошел в Санкт-Петербурге. Участие в нем принял президент РФ Владимир Путин. В городах Челябинской области также прошли праздничные мероприятия. Как регион отметил День ВМФ — в материале ИА «Первое областное».

Празднование Дня военно-морского флота прошло в Миассе на городском пляже озера Тургояк. Утром состоялось построение ветеранов флота и военнослужащих запаса. Затем праздник продолжился праздничным концертом.











Отпраздновали День военно-морского флота и в Магнитогорске. Утром ветераны ВМФ и отслужившие срочную службу на флоте колонной прошли по аллее к Вечному огню, где их поздравили замглавы Магнитогорска Алексей Леднев и депутаты. Затем они почтили память своих товарищей, которые погибли при исполнении служебного долга и возложили цветы.







В Снежинске в городском парке организовали тематический праздник для детей, а вдоль берега реки Синары прошел парад яхт.







Праздничные мероприятия прошли и в ряде других городов региона.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил военнослужащих морского флота с профессиональным праздником и отметил, что Челябинская область вносит немалый вклад в развитие ВМФ.

Фото в тексте: Школьный пресс-центр «МедиаКомар», «Подслушано в Снежинске», vk.com.