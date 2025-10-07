В Челябинской области отметили День беременных

В областном перинатальном центре будущие мамы изучали возможности современной медицины



В Челябинской области 7 октября будущие мамы празднуют День беременных. Областной перинатальный центр распахнул свои двери для беременных женщин, устроив для них особое торжество, посвященное материнству и подготовке к самому важному событию.

Для гостей праздника была подготовлена насыщенная и полезная программа, которая помогла им получить ответы на волнующие вопросы и зарядиться позитивом.

Специалисты центра прочитали будущим мамам лекцию на тему «Мягкие роды в условиях современного роддома», рассказав о том, как современная медицина помогает сделать процесс появления малыша на свет максимально комфортным и безопасным.

Участницы смогли попробовать легкую и полезную гимнастику, разработанную специально для беременных.