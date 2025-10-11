В Челябинской области отменят два «летних» поезда с 13 октября

Электрички в Миасс и Верхний Уфалей следовали с апреля

С понедельника, 13 октября, в Челябинской области отменяются два «летних» поезда, которые курсировали с апреля по октябрь, сообщили в Свердловской пригородной компании.

Отменяются электрички № 6007/6008 из Челябинска в Миасс и обратно, а также № 6901/6904 Челябинск — Верхний Уфалей — Челябинск.

Кроме того, с 1 ноября отменяются остановки 2130 км, 2327 км, 2324 км, 286 км, Площадка, Большая Грязнуха, 28 км, 227 км, 229 км и СНТ «Незабудка». Они также были введены на летний период.

Пассажиров просят учитывать расписание и изменения в маршрутах.

Напомним, в октябре электричка № 6032 из Миасса в Челябинск будет отправляться и прибывать позже обычного.