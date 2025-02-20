В Челябинской области отменили занятия у школьников из‑за холодной погоды

В связи с низкой температурой отправили на дистант ребят в Магнитогорске, Трехгорном, Троицке и Коркино

Сегодня, 20 февраля, из-за низкой температуры отменены занятия в общеобразовательных школах у учеников первой смены с 1-го по 4-й класс в Магнитогорске, Трехгорном, Троицке и Коркино. Об этом сообщила пресс-служба муниципальных образований этих городских округов.

«В связи с понижением температуры воздуха отменяются занятия в общеобразовательных учреждениях Коркинского муниципального округа с 1-го по 4-й класс первой смены», — сообщает пресс-служба администрации города Коркино.

Похожие сообщения в телеграм-каналах опубликовали в официальных пабликах администраций Магнитогорска и Трехгорного. На дистанционное обучение ушли ребята первой смены с 1-го по 4-й класс.

В Челябинске занятия у школьников проходят в обычном режиме. Отметим, что решения об отмене занятий принимаются индивидуально в каждом муниципальном районе.

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