С 23 июля постановлением правительства Челябинской области отменен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Напомним, этот режим был введен с 9 июля 2021 года. Зоной чрезвычайной ситуации были определены пределы границ Карталинского и Нагайбакского муниципальных районов.
«Режим ЧС муниципального характера продолжает действовать в Карталинском районе», — отметили в правительстве региона.
Необходимость введения режима ЧС была связана с природными пожарами на юге области. Сейчас пожарная опасность минимизирована, ведется работа по восстановлению утраченных жилых домов, реализуются меры социальной поддержки жителей.
21 июля президент России Владимир Путин провел совещание с членами федерального правительства в режиме видеоконференции. Одна из тем повестки — ситуация с лесными пожарами. С докладом выступил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.