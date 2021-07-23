В Челябинской области отменили введенный во время лесного пожара режим ЧС

Сейчас особый режим продолжает действовать только в Карталинском районе

С 23 июля постановлением правительства Челябинской области отменен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Напомним, этот режим был введен с 9 июля 2021 года. Зоной чрезвычайной ситуации были определены пределы границ Карталинского и Нагайбакского муниципальных районов.

«Режим ЧС муниципального характера продолжает действовать в Карталинском районе», — отметили в правительстве региона.

Необходимость введения режима ЧС была связана с природными пожарами на юге области. Сейчас пожарная опасность минимизирована, ведется работа по восстановлению утраченных жилых домов, реализуются меры социальной поддержки жителей.

21 июля президент России Владимир Путин провел совещание с членами федерального правительства в режиме видеоконференции. Одна из тем повестки — ситуация с лесными пожарами. С докладом выступил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

