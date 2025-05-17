В Челябинской области отменили весеннее ограничение движения большегрузов

Дороги в регионе просохли

С сегодняшнего дня, 17 мая, в Челябинской области отменяется введенное ранее ограничение движения большегрузов по региональным и межмуниципальным дорогам. Напомним, трассы закрывали на месяц на просушку. Ограничение касалось транспорта с нагрузкой на ось более 6 тонн, за исключением пассажирских автобусов и транспорта, перевозящего продукты, медикаменты, животных и некоторые другие грузы.

«При этом движение тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств будет осуществляться на основании спецразрешения, которое можно получить на сайте Росдормониторинга в личном кабинете перевозчика»,— напомнили в региональном Миндортрансе.

Напомним, трассы регионального межмуниципального значения ежегодно весной закрывают на просушку, так как движение большегрузов по переувлажненным дорогам разрушает полотно.