В Челябинской области отменили особый противопожарный режим

Запрет на разведение костров в лесах действовал с 30 апреля

В Челябинской области с 1 июня 2022 года отменяется особый противопожарный режим. Соответствующее постановление правительства Челябинской области опубликовано на Официальном интернет-портале правовой информации.

Отмена особого противопожарного режима снимает запрет на разведение костров в лесах, граничащих с ними населенных пунктах и на прилегающих территориях. Однако не отменяет необходимости соблюдения правил пожарной безопасности.

Особый противопожарный режим действовал в Челябинской области с 30 апреля.

Напомним, что в Челябинской области ежегодно ведется работа по подготовке к пожароопасному сезону. Так, для противопожарной службы Челябинской области за последние два года закупили 28 машин. В 2021 году 17 пожарных цистерн было куплено на сумму 105 миллионов рублей. В 2022 году — еще 11 машин на сумму 80 миллионов.

Сегодня действует 69 частей областной противопожарной службы. Часть из них была построена за последние два года. Например, при поддержке губернатора создана новая пожарная часть и увеличена численность личного состава в селе Кузнецкое в Аргаяшском районе. Также построено современное депо в поселке Западном Сосновского района. Об этом ИА «Первое областное» рассказал замминистра общественной безопасности региона Валерий Устинов.

Накануне президент РФ Владимир Путин подписал закон, по которому штрафы за нарушение правил пожарной безопасности в лесах увеличиваются в 2—10 раз. При этом максимальный штраф составит два миллиона рублей. Изменения внесены в Кодекс об административных нарушениях РФ.