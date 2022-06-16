В Челябинской области отменили нерестовый запрет на рыбалку

За время действия ограничений инспекторы изъяли более двух тонн незаконного улова

На водоемах Южного Урала заканчивается нерест, а вместе с ним и запрет на рыбалку. Об этом сегодня, 16 июня, сообщили ИА «Первое областное» начальник Отдела рыбоохраны по Челябинской области Владимир Борисов. За время нереста в ходе рейдов было выявлено 194 нарушения, возбуждено 35 уголовных дел, у нарушителей изъято более двух тонн рыбы.

Владимир Борисов напомнил, что, несмотря на окончание нерестового периода, правила рыболовства продолжают действовать и некоторые ограничения все же остаются.

«В Челябинской области запрещено рыбачить сетями и находится с ними в водоохранной зоне. Суточная норма улова составляет суммарно 8 кг. Из них 3 кг сиговых (или 15 экземпляров) и 5 кг других видов рыб. Если поймана одна рыба на 5 кг, вылов прекращается. При вылове суточной нормы, рыбалку также нужно прекратить», — уточнили начальник Отдела рыбоохраны.

Каждый лишний пойманный судак будет стоить рыболову 3305 рублей штрафа. Щука или карп — 925 руб. Остальные — 250 руб. за каждую.