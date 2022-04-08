В Челябинской области отменили единственный маршрут между Златоустом и Миассом

Региональный Миндортранс прокомментировал ситуацию

Между Миассом и Златоустом отменили рейсовый автобус № 388. Этот маршрут соединял миасские поселки Хребет и Сыростан. Жители в соцсетях пожаловались на сложившуюся ситуацию губернатору Алексею Текслеру. ИА «Первое областное» прокомментировали отмену маршрута в региональном министерстве дорожного хозяйства и транспорта.

«Нам, пенсионерам, сложно добраться до Златоуста. К нам поезда только утром и вечером ходят. Сыростан находится довольно далеко от станции», — написал житель в соцсети.

Отмена рейса связана с тем, что Миндортранс объявил конкурс на определение перевозчика, но на конкурс никто не вышел.

«Сейчас Миндор продолжает работу и снова будет объявлять конкурсные процедуры. Мы будем менять размер транспортного средства. Будет автобус малого класса», — пояснили в Миндортрансе.

В администрации Миасса «Первому областному» подтвердили актуальность маршрута — он пользуется популярностью у жителей города.