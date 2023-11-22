В Челябинской области отменены междугородние рейсы на юг региона

Причина — сильное обледенение дорог из‑за дождя

Из-за наледи на дорогах в среду, 22 ноября, отменены автобусы на направлениях Челябинск — Троицк и Челябинск — Магнитогорск. Об этом Первому областному информагентству сообщили в Службе организации движения.

Продажа билетов приостановлена пока до конца текущего дня. Перевозчики продолжают следить за ситуацией.

Неблагоприятные погодные условия складываются сегодня на юге региона: в Магнитогорске, Брединском и Троицком районах дождь идет с пяти часов утра. Дороги обледенели. Госавтоинспекция призывает водителей быть максимально осторожными, особенно на загородных трассах: строго соблюдать дистанцию, боковой интервал, скорость, избегать резких маневров. По возможности отказаться от дальних поездок. В случае нештатных ситуаций — звонить в Единую диспетчерскую службу по телефону 112.

Между тем, по словам госавтоинспекторов, которые из-за погоды перешли на усиленный режим несения службы, холодный дождевой фронт уже приблизился к областному центру: на 12-м километре автодороги Западный обход Челябинска наблюдаются осадки в виде снега с дождем. Работает дорожная техника. Движение пока не затруднено.