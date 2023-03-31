В Челябинской области отменен карантин по гриппу

С начала года инфекцией переболели почти 25 тыс. южноуральцев

Главный санитарный врач Челябинской области Анатолий Семенов подписал постановление об отмене карантина по гриппу. В документе отмечается, что в настоящее время уровень заболеваемости более чем на 20% ниже эпидемического порога.

Напомним, что карантин по гриппу был объявлен в Челябинской области 7 декабря 2022 года.

С начала 2023 года в регионе было отмечено 24 828 случаев заболевания. Показатель заболеваемости составил более 77 человек на 10 тыс. населения.

На 12-й неделе года количество заболевших было более чем на 8% ниже уровня предыдущей недели и на 22% ниже эпидемического порога.

С учетом дальнейшей тенденции к снижению заболеваемости декабрьское постановление о карантине было отменено.