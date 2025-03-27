В Челябинской области отмечают Всемирный день театра

Это праздник не только артистов и тех, кто связан с постановками, но и зрителей

27 марта отмечают Всемирный день театра. Несмотря на то что в современном мире большой упор сделан на развитие цифровых технологий и многое можно посмотреть онлайн, популярность театров не падает.

Праздник традиционно проходит под девизом «Театр как средство взаимопонимания и укрепления мира между народами». Губернатор Челябинской области Алексей Текслер, поздравляя всех причастных к театру, подчеркнул, что искусство служит проводником в мир прекрасного, дарит искренние эмоции, рождает чувство сопереживания.

«Труд людей, посвятивших себя сцене, способствует укреплению нравственных ценностей, идеалов добра, справедливости и гуманизма»,— добавил Алексей Текслер.

Кстати, в Челябинской области театральная жизнь очень насыщенная. Яркими премьерами и уже полюбившимися постановками зрителей радуют не только южноуральские артисты, но и работники театров из других российских городов.

Правительство области уделяет большое внимание развитию театров в больших и малых городах, укрепляет материально-техническую базу учреждений и поддерживает талантливую молодежь.

«Благодарю артистов, режиссеров, всех театральных работников за неустанные творческие поиски, энтузиазм, преданность выбранному делу. Желаю вдохновения, ярких премьер и благодарных зрителей»,— поздравил Алексей Текслер.

В этом году праздник отмечают уже в 64-й раз: он был установлен в 1961 году по инициативе делегатов IX конгресса Международного института театра при ЮНЕСКО.