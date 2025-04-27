В Челябинской области отмечают День российского парламентаризма

Традиции народного представительства в стране имеют многовековую историю

27 апреля в России ежегодно, с 2012 года, отмечают День парламентаризма. Именно в этот день в 1906 году начала работать Государственная дума — первый в истории страны демократический институт, заложивший основы парламентаризма. Начиная с тех времен и до сих пор федеральные, региональные и муниципальные депутаты служат связующим звеном между властью и обществом.

На Южном Урале — крепкие и давние традиции парламентаризма, отметил губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Здесь первый законодательный орган был избран в 1994 году. И уже через пять месяцев южноуральцам предстоит избрать депутатов областного Законодательного собрания, тем самым определив направления развития региона на ближайшие пять лет.

«Искренне надеюсь, что, как и прежде, люди сделают выбор в пользу стабильности, поддержат здоровую преемственность в политике, проявят активность при выполнении гражданского долга»,— сказал Алексей Текслер.

Отметим, памятная дата была учреждена для привлечения внимания людей к деятельности Федерального собрания России и законодательных органов госвласти российских регионов.