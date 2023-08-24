В Челябинской области отличившиеся участники СВО получат бесплатную землю

Воспользоваться этой льготой смогут более 300 южноуральцев

Законодательное собрание региона приняло закон о бесплатном предоставлении земельных участков участникам специальной военной операции. Землю будут выделять под индивидуальное жилищное строительство или под ведение личного подсобного хозяйства с возведением жилого дома. Этот законопроект единогласно поддержали все депутаты южноуральского ЗСО, передает ИА «Первое областное».

«Право на бесплатное предоставление земельных участков имеют участники СВО, удостоенные звания Героя Российской Федерации или награжденные орденами Российской Федерации за заслуги в СВО и являющиеся ветеранами боевых действий», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Если же защитник Отечества, подходящий под эти условия, погиб, то право на бесплатную землю получают члены его семьи. Это могут быть супруги, дети или родители героя. Участок предоставляется однократно, а выбрать его сможет сам льготник. По состоянию на 1 июля в Челябинской области землю смогут получить 319 человек. Законодательные изменения инициировал губернатор Алексей Текслер.

Добавим, что сегодня региональный парламент принял еще одно изменение, касающееся поддержки военнослужащих. Теперь претендовать на единовременную выплату в 50 тысяч рублей смогут те, кто был призван в армию и уже там подписал контракт с Минобороны. Дети таких льготников смогут дополнительно получить еще 20 тысяч рублей.