В Челябинской области открываются новые ФАПы и поликлиники

Работа по обновлению системы здравоохранения продолжается

В Челябинской области продолжается работа по обновлению системы здравоохранения. Большая работа была проделана в Аргаяшском районе, где началось строительство модульной взрослой поликлиники, а также завершается капремонт роддома.

Здание поликлиники будет удобным и комфортным, также учреждение получит современное оборудование. На эти цели направили более 600 миллионов рублей. В здании родильного дома обновили фасад, заменили коммуникации, электричество и вентиляцию. Сейчас подрядчик приступил к отделочным работам. На ремонт направили более 20 миллионов рублей.

«Такие значительные вложения — прямое доказательство, что развитие здравоохранения в округе — наш абсолютный приоритет. Мы строго следим за сроками и качеством, чтобы люди получали медицинские объекты, соответствующие всем современным стандартам», — рассказал глава Аргаяшского муниципального округа Игорь Ишимов.

Работы проводят в рамках Народной программы «Единой России». Также благодаря программе в селе Кирса Верхнеуральского района сделали капремонт Центра врача общей практики, а в поселке Лемеза Катав-Ивановского округа модернизировали ФАП. В Каслях идет капремонт лечебного корпуса районной больницы.