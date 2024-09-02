В Челябинской области открывают горячую линию по защите прав избирателей

Она будет работать при аппарате уполномоченного по правам человека Юлии Сударенко

Аппарат уполномоченного по правам человека в Челябинской области открывает горячую линию по защите прав избирателей. Она будет работать уже с понедельника, 2 сентября.

Жители области могут обратиться к омбудсмену по телефону 8 (351) 737-15-41, а также на электронную почту ombudsman@upch.gov74.ru.

В будние дни горячая линия будет работать с 8:30 до 17:30. А в выходные, 7 и 8 сентября, сообщения принимаются с 8:00 до 20:00.

Кроме того, аппарат омбудсмена и Общественная палата Челябинской области сами проверят, доступны ли избирательные участки для инвалидов и как проходит голосование в следственных изоляторах.