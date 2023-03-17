В Челябинской области открывают бесплатный онлайн-лагерь для школьников

Дети научатся запускать сайты и блоги, создавать роботов и мультфильмы

Детский технопарк «Кванториум» города Магнитогорска открыл регистрацию на весеннюю онлайн-смену MY SKILL («Мои способности»), сообщает Региональный центр технического творчества.

«Онлайн-лагерь станет отличным дополнением к полноценному отдыху ребенка во время каникул. Занимаясь от силы 2—3 часа в день, дети получают новые компетенции, отрабатывают важные навыки, развивают логику и творческое мышление, при этом высыпаются, вдоволь гуляют и встречаются с друзьями»,

— говорит руководитель Регионального центра технического творчества Владислав Халамов.

Школьникам предлагают отправиться в большое путешествие по волнам технического творчества, научиться разрабатывать собственные игры и видеоэфиры, запускать сайты и блоги, создавать роботов и мультфильмы.

Лагерь будет работать с 20 по 25 марта. Занятия рассчитаны на детей с 9 до 17 лет и проводятся по шести направлениям: VR, IT, промробо, объемное 3D-моделирование, английский язык, медиатехнологии.

Занятия будут проходить в группе в «ВКонтакте» магнитогорского технопарка «Кванториум». Заниматься можно с любого устройства, где есть стабильный выход в интернет и возможность установить необходимые для обучения программы.

Для участия необходимо зарегистрироваться по этой ссылке , посмотреть все мастер-классы и выполнить все предложенные задания, а потом прислать их на электронную почту konkurs@kvantorium.su

Участники, которые успешно выполнили все миссии, получат электронные сертификаты.