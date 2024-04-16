В Челябинской области открыто 28 агроклассов

Это один из шагов на пути преодоления кадрового дефицита в АПК

Преодоление кадрового дефицита в агропромышленном комплексе — одна из приоритетных задач сектора, особенно в свете поставленной президентом России задачи увеличить производство агропродукции к 2030 году на четверть по отношению к 2021-му, сообщили в Минсельхозе Челябинской области.

«Хорошо подготовленные специалисты-аграрии будут иметь принципиальное значение для достижения цели. Ведь не секрет, что сегодня работать по специальности в АПК возвращается только третья часть подготовленных специалистов», — говорится в сообщении.

Чтобы остановить утечку в другие сферы деятельности, нужно выстраивать работу со школьной скамьи, считает ректор Южно-Уральского агроуниверситета (ЮУрГАУ) Светлана Черепухина.

«Задача, которую ставит федеральный Минсельхоз, — обучение в агроклассах, чтобы ребенок уже с начальной школы понимал, что такое сельское хозяйство. Сейчас у нас создано 28 агроклассов. Каждый класс должен поддерживаться предприятиями. Но у нас единственное предприятие, которое завело в свой агрокласс оборудование, — это „Ситно“. Уже в этом году на базе агрокласса „Ситно“ будет осуществляться подготовка к ЕГЭ», — рассказала она.

Особая роль при поступлении в вуз будет отводиться целевым наборам.

«С 2025 года перед каждым сельхозпредприятием будет стоять задача заключить целевые договоры с агровузами на подготовку кадров. С 1 мая 2024 года все целевые договоры будут заключаться только на портале „Работа в России“», — отметила Светлана Черепухина.

Предприятия могут заключить целевые договоры, по которым государство компенсирует 90% расходов на подготовку специалиста.